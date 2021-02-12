РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. Спортсменка из городского округа Люберцы в составе сборной Московской области завоевала золотую медаль в первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

Сто лучших легкоатлетов участвовали в первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет. Соревнования проходили с 9 по 11 февраля в Смоленске.

«Спортсменка Люберецкой спортивной школы Олимпийского резерва Полина Хомякова заняла первое место в составе сборной Московской области в эстафете 4 на 400 метров с результатом 3.46.17», - отмечается в сообщении.