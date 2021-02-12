РИАМО - 12 фев. За последние сутки столичные медики вылечили 3184 человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, сообщает столичный оперштаб.
«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 865 100. Подтверждено 2139 новых случаев заражения, госпитализировано 762 человека, скончались 63 пациента», – говорится в сообщении.
Жителям столицы напоминают, что при возникновении любых симптомов ОРВИ нужно остаться дома и вызвать врача. Не стоит рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих.
В мегаполисе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививки можно в 100 городских поликлиниках и в мобильных пунктах.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
12 ФЕВРАЛЯ
- Московские врачи вылечили более 3,1 тыс человек от коронавируса за сутки. Всего от Covid‑19 в столице вылечили уже более 865 тысяч человек.
- За сутки в России зарегистрировали 15 089 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 больных. В Москве - 2 139.
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