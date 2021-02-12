РИАМО - 12 фев. В Волоколамском округе сотрудниками МВД России были ликвидирована нарколаборатория, из которой изъяли 165 килограммов мефедрона, в месяц в ней могло производиться около 500 килограммов наркотиков, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По предварительной информации, участники группировки имели квалифицированные знания в области химического синтеза и смогли наладить полный цикл производства и сбыта мефедрона оптом.

«В ходе обыска из лаборатории изъято около 165 килограммов наркотического средства мефедрона, более 2 тонн прекурсоров и других веществ, а также специальное оборудование, в том числе два химических реактора. Полицейская операция позволила пресечь поступление на черный рынок более 800 тысяч разовых доз запрещенного вещества на общую сумму около 300 миллионов рублей», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Лаборатория, ликвидированная полицейскими, располагалась в арендованном частном доме в Волоколамском городском округе. Подозреваемого в хранении запрещенных веществ задержали.

Установлено, что лаборатория была способна производить порядка 500 килограммов синтетических наркотиков в месяц, которые сбывали бы посредством тайников-закладок.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. На текущий момент сотрудники полиции разыскивают лиц, которые причастны к данной лаборатории.