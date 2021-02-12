РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 фев. В Королеве более 110 единиц техники убирают улицы во время снегопада, говорится в сообщении пресс-службы городского координационного совета.

В Московской области начался сильный снегопад, поэтому коммунальные службы Королева находились в состоянии повышенной готовности и с раннего утра вышли на маршруты.

«Для уборки придомовых территорий привлечено 39 единиц техники и 357 человек. Городскую территорию убирают 183 человека с помощью 75 единиц техники. Всего для уборки привлечено 114 единиц техники и 540 человек», - говорится в сообщении.

По словам заместителя главы администрации Королева Павла Котова, в первую очередь работники очищают дороги и проходы для пешеходов к остановкам общественного транспорта, социально значимым объектам – детским садам, школам, поликлиникам.