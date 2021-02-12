РИАМО - 12 фев. Администрация городского округа Лосино-Петровский Московской области допустила нарушения при организации конкурса, жалоба поступила от ООО «ЛАВР», говорится в сообщении пресс-службы УФАС России по Подмосковью.

«Согласно доводам жалобы, администрация нарушила порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе и порядок размещения информации об организации и проведении конкурса», - говорится в сообщении.

Комиссия Подмосковного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка организации и проведения конкурса, и признала жалобу обоснованной.

Администрация получила обязательное предписание об устранении нарушений.