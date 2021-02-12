РИАМО - 12 фев. Дорожные и коммунальные службы Подмосковья перевели на круглосуточный режим работы, по поручению губернатора Андрея Воробьева мобилизовано рекордное число ресурсов с начала зимы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В пятнице в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за снегопада, метели и порывистого ветра до 17 метров в секунду. Снегопад начался минувшей ночью. До 7 сантиметров снега уже выпало в Кашире, Серпухове, Озерах и Ступине. Пик снегопада ожидается в 12:00.

«Дорожные службы переведены на круглосуточный режим работы на подведомственных дорожных объектах. В зависимости от количества снега уборка будет производиться раз в несколько часов. Пока осадки будут продолжаться, снегоуборочная техника будет проводить очистку проезжей части и противогололедную обработку в первую очередь на вылетных магистралях, подъездных дорогах к объектам социнфраструктуры, маршрутах общественного транспорта, а также дорогах, которые обеспечивают передвижение экстренных служб», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

С уборкой снега в Подмосковье будут справляться более 6,2 тысячи единиц техники и свыше 25,5 тысячи рабочих и дворников. Погодные и дорожные условия постоянно контролируются для оперативного обеспечения комфортного и безопасного проезда транспорта.

В регионе работает круглосуточный штаб, в рамках которого ведется межведомственное взаимодействие между дорожными, коммунальными, экстренными службами. На кануне непогоду в Подмосковье провели превентивную обработку общественных территорий и дворов, основная очистка выполняется в течение 3-4 часов с начала снегопада.

«Полная очистка дворовых территорий от снега и наледи должна производиться через 12 часов с момента завершения снегопада, а на вывоз снега дается 5 суток. В первую очередь очищают выходы из подъездов и пешеходные дорожки, которые ведут к остановкам общественного транспорта и другим, социально значимым объектам. Затем внутриквартальные проезды и детские площадки», — отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Автомобилистов просят отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный. Также водителей призывают не парковать машины на проезжей части, чтобы не мешать уборке дорог.

Пешеходов призывают быть особенно внимательными на дорогах. Переходить проезжую часть только на зеленый свет светофора и обходить шаткие конструкции.

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