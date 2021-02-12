РИАМО - 12 фев. INGRAD поддержит выход в прокат фильма «Том и Джерри» компании Warner Bros. Специально к премьере картины девелопер выпустил онлайн-игру, где любой желающий может сыграть за команду одного из персонажей, сообщает пресс-служба ГК «Инград».

Акция стартовала 5 февраля и продлится до 31 марта. Награждение будет проходить в несколько этапов. Еженедельно ТОП-5 игроков каждой команды получат специальные призы от INGRAD.

20 февраля система выберет по 15 лучших геймеров от каждой сборной. Они станут обладателями специальных приглашений на две персоны на предпремьерный показ фильма "Том и Джерри", который состоится 24 февраля.

После завершения акции 5 участников, набравших максимальное количество баллов, получат суперпризы от INGRAD. Принять участие в розыгрыше, а также ознакомиться с его подробными условиями можно по ссылке.

За соперничеством кота Тома и мышонка Джерри весь мир следит уже больше 80 лет. Впервые мультфильм был показан 20 марта 1940 года. За это время персонажи обрели миллионы поклонников, а само шоу признано одной из величайших телевизионных передач. Американская киноакадемия 13 раз выдвигала сериал на премию «Оскар».

INGRAD ранее уже выступал партнером проката крупных кинопремьер. В преддверии выхода новой части "Звездных войн" девелопер организовал показы всех частей киносаги и других фильмов студии Disney, а также запустил рекламную кампанию, приуроченную к грядущему выходу фильма "Чёрная вдова" от MARVEL.​