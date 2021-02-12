РИАМО - 12 фев. Разработчики используют информацию в телефоне с целью продажи и оказания услуг, однако она может угодить и в руки мошенников, сказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

«Большинство людей даже не смотрят, какие разрешения у них запрашивают приложения, и дают полный доступ. Разработчики тоже об этом знают, поэтому запрашивают максимум разрешений для своих приложений», – сказал Ульянов в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что данные, к которым пользователи дают доступ, могут утекать и попадать в руки к третьим лицам, включая мошенников. Последних интересуют не только банковские данные, но и номера телефонов, а также имена знакомых людей.

Ульянов отметил, что в настоящее время технические средства развиты и позволяют подменять номер звонящего. При звонке со знакомого номера человек теряет бдительность и легко попадется на удочку мошенника.

Для того, чтобы защитить свои данные, эксперт рекомендовал предоставлять доступ к информации и телефонной книге на устройстве только проверенным и официальным приложениям.​​