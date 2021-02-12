РИАМО - 12 фев. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Андрея Кигима главой Пенсионного фонда, сообщается на официальном сайте правительства РФ.
«Андрей Кигим ранее возглавлял Фонд социального страхования (ФСС) Российской Федерации. В этой должности он проработал почти восемь лет. До этого дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков», – говорится в сообщении.
О том, кто вместо Кигима возглавит ФСС, пока неизвестно.
Ранее Пенсионный фонд России возглавлял Максим Топилин. О том, что он отстранен от должности, стало известно 11 февраля.
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