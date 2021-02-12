«Андрей Кигим ранее возглавлял Фонд социального страхования (ФСС) Российской Федерации. В этой должности он проработал почти восемь лет. До этого дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков», – говорится в сообщении.