РИАМО - 12 фев. За последние сутки в Москве выявили 2139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за все время пандемии в столице выявили 952 656 случаев Covid-19, сообщает столичный оперштаб.
Москвичей просят при возникновении любых симптомов ОРВИ оставаться дома и вызвать врача. Также советуют не заниматься самолечением.
В городе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку от инфекции можно в 100 городских поликлиниках и в мобильных пунктах.
В России выявлено за сутки 15 089 новых случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 20 720 человек, скончались 507 пациентов.
Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 4 042 837 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 79 194 летальных исхода, выздоровели 3 559 142 человека.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
12 ФЕВРАЛЯ
- Московские врачи вылечили более 3,1 тыс человек от коронавируса за сутки. Всего от Covid‑19 в столице вылечили уже более 865 тысяч человек.
- За сутки в России зарегистрировали 15 089 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 больных. В Москве - 2 139.
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