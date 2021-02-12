РИАМО - 12 фев. Несмотря на сильный снегопад, столичные аэропорты продолжают работать в штатном режиме, всеми службами заготовлено достаточное количество противогололедных средств, сообщили РИАМО представители пресс-служб воздушных гаваней.

В городе идет снегопад. За ночь в столице выпало от 4 миллиметров до 7 миллиметров осадков. Также в течение дня может выпасть около 20 миллиметров снега, что составляет более половины от месячной нормы осадков.

«Все производственные службы аэропорта работают с учетом текущих и прогнозируемых погодных условий. Обеспечены необходимые условия для безопасного выполнения полетов воздушных судов. Заготовлено достаточное количество противогололедных реагентов для нормативного эксплуатационного содержания летного поля», - сказал представитель пресс-службы аэропорта Внуково.

Он добавил, что при необходимости, в случае ухудшения погодных условий, дежурные смены оперативно могут быть усилены дополнительными силами, средствами и персоналом.

Представитель пресс-службы аэропорта Домодедово отметил, что аэровокзал обладает всеми необходимыми ресурсами для бесперебойной работы в сложных погодных условиях.

«Аэродромными службами сформирован резерв химических реагентов на десять дней непрерывного снегопада. <...> В связи с прогнозируемыми метеоусловиями к очистке территории аэродрома привлечены более 50 единиц спецтехники», - сказал собеседник агентства.

Пассажирам, прибывающим в Домодедово на своих автомобилях, рекомендовали закладывать дополнительное время на поездку или пользоваться аэроэкспрессом.

В Шереметьеве также заблаговременно провели комплекс мероприятий по подготовке воздушной гавани, помещений и техники к работе в снегопад.

«Для безопасной эксплуатации аэродрома сформирован неснижаемый запас противогололедных реагентов для предотвращения льдообразований на искусственных покрытиях. Подготовлены здания и сооружения, внутритерминальное оборудование, инженерные сети и коммуникации», - отметил представитель пресс-службы аэрогавани.

Он добавил, что в рамках подготовки к непогоде было проверено техническое, санитарное и противопожарное состояние технических и бытовых помещений аэропорта. Все сотрудники инженерно-технических служб Шереметьева прошли обучение и аттестацию по программам подготовки к работе в зимний период.