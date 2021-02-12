РИАМО - 12 фев. В России в 2025 году планируют изменить процедуру набора номера телефона при звонках из разных городов и стран, сообщает РИА Новости.

Это следует из проекта приказа Минцифры.

«С 2025 года в России при звонках внутри региона и по межгороду нужно будет набирать код «0» вместо «8». При международных вызовах нужно будет набирать «00», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что приказ «Об утверждении и введении в действие системы и плана нумерации» разработан для того, чтобы закрепить номер 122 за Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи.​