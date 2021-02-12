РИАМО - 12 фев. В Сергиево-Посадском городском округе задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в хищении автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

«В территориальный отдел полиции обратился местный житель, который сообщил, что похищено его транспортное средство, припаркованное у одного из домов на улице Дружба. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Она добавила, что полицейские установили и задержали подозреваемого. Мужчина рассказал, что похитил машину у знакомого, который ранее занял у него в долг 3 тысячи рублей и не возвращал их. Украденный транспорт он сдал в пункт приема металла за 30 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по статье 158 УК РФ «Кража». В настоящее время подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.