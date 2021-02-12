РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. В подмосковном Подольске на улице Плещеевская самосвал повредил воздушный участок трубопровода горячего водоснабжения, без горячей воды и тепла остались жители девяти домов и одна школа, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник МУП «Подольская теплосеть».

11 февраля вечером водитель самосвала повредил воздушный участок трубопровода горячего водоснабжения на улице Плещеевская. Самосвал с поднятым кузовом снес трубу в металлической защите. Трубопровод повредился, горячая вода начала идти на проезжую часть.

«Без горячей воды и тепла остались жители девяти домов на улице Плещеевская и школа №10. На месте аварии работают оперативные службы. Пока неизвестно, сколько потребуется времени для восстановления теплоподачи», - сказал сотрудник.

Движение в месте аварии затруднено.