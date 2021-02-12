РИАМО - 12 фев. В приложении Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) появилась возможность покупать билеты без ввода персональных данных, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Раньше для покупки электронных билетов на поезда без предоставления мест необходимо было указывать фамилию, имя, отчество и данные паспорта. Теперь их вписывать не нужно», – говорится в сообщении.

Удобный выбор билетов по новым правилам доступен в обновленном приложении в App Store и Google Play.

Пользователям приложения доступно оформление разовых билетов на электропоезда для проезда от ряда станций всех направлений Московской железной дороги. Кроме того, можно купить и вернуть билеты на фирменные экспрессы с местами в самом приложении без перехода по внешней ссылке.

Также пользователям доступна программа лояльности — ее участники могут копить бонусы за приобретение билетов в мобильном приложении и оплачивать ими покупки у партнеров (в их числе онлайн-кинотеатры, интернет-магазины, различные сервисы доставки и образовательные платформы).

Такое нововведение стало возможным благодаря приказу министерства транспорта России.