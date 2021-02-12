РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 фев. Ученик Котельниковской школы искусств стал лауреатом III степени на Всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах «Русская палитра», говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Учащийся ДШИ имени В.К. Андреева по классу «Балалайка» Данила Овсянов стал лауреатом III степени Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах «Русская палитра», - говорится в сообщении.

Организатором конкурса выступила ДШИ имени М. Балакирева города Москвы. Целью конкурса является сохранение и совершенствование традиций исполнительства на русских народных инструментах, а также приобщение детей и молодежи к лучшим образцам народной и классической музыки. Для оценки конкурсных выступлений формируется жюри, в которое входят ведущие преподаватели средних специальных и высших учебных заведений, известные артисты и деятели культуры и искусства России.

Исполнительское мастерство участников оценивается в каждой номинации и возрастной группе по 25-бальной системе. Каждой группе присваивается звание «лауреат» I, II, III степени и звание «дипломант», остальные конкурсанты награждаются памятными дипломами участника конкурса.