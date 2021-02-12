РИАМО - 12 фев. Instagram ужесточает правила блокировки аккаунтов за оскорбления, теперь разработчики собираются накладывать на пользователей перманентный бан, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее администрация наблюдала за нарушениями в публикациях. В настоящее время меры стали распространятся и на личные сообщения в соцсети.

«Раньше в случае жалоб на оскорбления в личных сообщениях на определенное время блокировалась возможность их отправки. Отныне при повторении подобных действий аккаунт будет блокирован. Также заблокированы будут и новые учетные записи, созданные тем же пользователем для обхода ограничений», — говорится в сообщении.

При этом социальная сеть сохраняет право пользователей на тайну личной переписки и не станет просматривать сообщения. Причиной удалению аккаунта послужат жалобы пользователей.

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