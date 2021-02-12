РИАМО - 12 фев. За прошлый год в Московской области с помощью процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на свет появились более 2 тысяч детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Современная медицина помогает многим женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем. Экстракорпоральное оплодотворение, криопротокол – эти технологии позволяют исполнить мечту стать родителем», - сказала замминистра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

Она напомнила, что в Подмосковье процедура ЭКО проводится бесплатно в рамках полиса ОМС.

С сентября прошлого года года во всех перинатальных центрах региона были созданы кабинеты репродуктивного здоровья. Они направлены на помощь семейным парам, у которых беременность не наступает свыше года, стать родителями.

Все необходимая информация для тех, кто хочет оформить направление на процедуру ЭКО, а еще перечень нужных для этого документов можно найти на сайте Минздрава региона в разделе «Информация».