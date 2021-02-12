РИАМО - 12 фев. На севере Москвы появится комплекс по производству и ремонту обуви, в строительство вложат 2 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, комплекс появится в районе Восточное Дегунино.

«Инвестор построит административно-производственный центр по изготовлению, складированию и мелкому ремонту обуви и изделий из кожи. В новый объект планируется вложить два миллиарда рублей и создать на нем около тысячи новых рабочих мест», — сказал Ефимов.

Площадь постройки превысит 67 тысяч квадратных метров. Комплекс позволит инвестору расширить свой бизнес.

«Помощь по локализации производства на территории города может получить как московская, так и компания из другого региона. Для этого нужно обратиться в департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы», — сказал глава департамента Александр Прохоров.