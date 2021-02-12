РИАМО - 12 фев. Минувшей ночью в Москве начался сильный снегопад, в связи в чем сугробы выросли до 56 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

Всю ночь 12 февраля в Московском регионе шел снег разной интенсивности. В результате к 9 утра в Москве выпало от 4 миллиметров до 7 миллиметров осадков, прирост свежевыпавшего снега в среднем по Москве составил 5 сантиметров. Больше всего снега выпало на юго-западе и в центре мегаполиса.

«Высота сугробов в Москве увеличилась от 36 сантиметров до 56 сантиметров. В центре столицы высота снежного покрова на сегодняшний день составляет 45 сантиметров», – говорится в сообщении.

Снегопад в мегаполисе продолжается, сугробы еще подрастут.

Месячная норма осадков для февраля составляет в Москве 36 миллиметров.

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