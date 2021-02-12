РИАМО - 12 фев. К 2035 году на территории Троицкого и Новомосковского округов столицы планируют создать 86 парков общей площадью порядка 12 тысяч гектаров, на территории восьми объектов уже начаты работы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Для каждого из них разрабатывают свою оригинальную концепцию. Так, в округах создают оздоровительные, историко-культурные, спортивные, археологические, зоологические и сельскохозяйственные парки. А также приводят в порядок территории старинных усадеб», — сказал глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

Он добавил, что основную часть средств на создание зеленых территорий выделяют из бюджетов столицы и поселений. Часть проектов финансируют девелоперы.

Одним из последних крупных проектов стали работы по благоустройству старинной усадьбы, которая расположена в селе Кленово. После проведенных работ там появились детские и спортплощадки, а еще зеленый театр со сценой. Кроме того, в ТиНАО открыли такие крупные зеленые зоны отдыха, как парки 70-летия Победы, «Красная Пахра», «Сосны», «Ручеек» и парк Победы.

В новой Москве также благоустраивают общественные пространства. За последние три года работы провели на порядка 170 гектаров данных территорий. В основном благоустраивали скверы и места отдыха.