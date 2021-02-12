РИАМО - 12 фев. Среди находок, которые столичные археологи обнаружили на новой территории Московского зоопарка, есть как предметы быта, так и медные, серебряные монеты, в течение прошлого года археологи столицы отреставрировали более 150 артефактов конца XVII — середины XX века, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В ней 152 артефакта. Среди находок можно отметить керамические изделия XVIII века, например курительную трубку из красной глины, серебряную чайную ложку и фрагменты фарфоровой посуды», — сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Кроме того, в коллекции артефактов можно найти самоварный ключ из цветного металла, керамические помадные баночки. Одной из самых примечательных находок стала детская фарфоровая кружка, на которой изображены играющие лисы. Эта вещь, относящаяся к середине XX века, очень хорошо сохранилась. Сейчас коллекцию находок готовят к передаче в музейный фонд.

Ранее в Москве показали археологические предметы, найденные на территории Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина на Волхонке в 2019 году.