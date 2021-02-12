РИАМО - 12 фев. В Терлецком лесопарке появилось 10 новых «птичьих ресторанов», их развесили в рамках эколого-просветительской акции «Птица-синица», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Акция проходила с участием Мосприроды и молодежного актива АО «Мосэнергосбыт».

«В прошлые выходные на особо охраняемой природной территории были развешены десять кормушек для подкормки зимующих птиц. Кормушки были изготовлены своими руками сотрудниками энергетической компании. Все они сделаны из древесных материалов и творчески украшены рисунками природной тематики», - говорится в сообщении.

Сильные морозы в Москве и глубокий снежный покров осложняют поиск корма для птиц. Кроме того, в феврале природные источники корма уже практически иссякают. Пережить этот период позволяет регулярная подкормка птиц.

В кормушки сейчас можно положить нежареные и несоленые семена подсолнечника, орехи, просо или овес, сушеную рябину и боярышник.

Терлецкий парк (Терлецкая дубрава) — лесной массив площадью 141 гектар, расположенный в Восточном административном округе Москвы на территории районов Перово и Ивановское. Его границы определены улицей Металлургов, Напольным проездом, Свободным проспектом и шоссе Энтузиастов.