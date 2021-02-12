РИАМО - 12 фев. В День всех влюбленных близкие должны быть деликатны с людьми, которые недавно расстались со своей второй половинкой, одиночки нуждаются в дружеском общении и знаках внимания, сообщила РИАМО психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

«Возможно, вы недавно расстались с любимым или любимой, пережили тяжелый развод или даже утрату супруга. Тогда яркие красные сердечки в витринах магазинов, назойливая реклама подарить что-либо своей второй половинке на День святого Валентина могут раздражать, вызывать грусть и слезы, провоцировать болезненные воспоминания», - сказала Панова.

В ситуации, когда партнера нет, свои негативные эмоции можно сгладить, поделившись ими с действительно близкими людьми. Важно сказать им о том, как предпраздничная суета усиливает болезненные переживания.

«С одной стороны, сам процесс перевода чувств в слова носит психотерапевтический эффект и приносит облегчение, а с другой – ваши близкие будут деликатнее в вашем присутствии в обсуждении своих романтических планов на 14 февраля», - отметила психотерапевт.

По ее словам, часто на День святого Валентина одиночкам советуют сделать подарок самим себе.

«Этот совет уместен, когда нет недавней разлуки или утраты. И тогда все средства хороши – от покупки давно желанного подарка до заказа шикарного букета в офис от «неизвестного поклонника», если коллеги склонны к негласному соревнованию, кто получил больше внимания в этот праздник», - отметила Панова.

Если боль от расставания с партнером острая и свежая, то лучше переключиться на бытовые дела – от техосмотра автомобиля до посещения стоматолога. Также важно оградить себя от размышлений, как проводят этот день те, у кого все хорошо в отношениях.

«Неплохой способ – запланировать генеральную уборку и разбор шкафов, ведь известно, что избавление от ненужных вещей, напоминающих о прошедших днях, подводит итог очередному этапу в жизни и создает ощущение начала нового, освобождая место не только в доме, но и в мыслях», - сказала эксперт.

Близким одиноких людей Панова посоветовала быть деликатными при обсуждении планов на День всех влюбленных. Важно проявлять такт и не показывать фото с романтического свидания в присутствии человека, который остро переживает свое расставание. Слишком яркая демонстрация чувств может доставить одиночке дополнительные страдания.

«Утешения «найдешь свою половинку» не всегда помогают. И хотя День святого Валентина – это праздник романтичной, чувственной любви, но дружеский или родственный знак внимания уместен всегда – подарите что-то другу, коллеге, родственнику со словами: «Ты же знаешь, как ты нам дорог». Желательно, чтобы подарок был нейтральный, без романтического подтекста», - заключила психотерапевт.

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