РИАМО - 12 фев. На территории Москвы и Подмосковья в пятницу может выпасть порядка 55% от месячной нормы осадков, сугробы значительно вырастут, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня мы ожидаем пик по выпадению осадков. В течение дня может выпасть около 20 миллиметров осадков. Высота сугробов увеличится на 10-15 сантиметров», – сказал Синенков.

Он добавил, что за прошедшие сутки в Московском регионе выпало всего 2 миллиметра осадков, а высота сугробов составила примерно 38 сантиметров.

Норма осадков в феврале в Москве составляет 36 миллиметров.

Снегопад продлится до 14 февраля. Автомобилистам посоветовали пересесть на общественный транспорт.