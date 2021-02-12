РИАМО - 12 фев. Автомобиль сбил человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу на Первомайской улице в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Авария произошла около дома 80 по Первомайской улице.

«Пострадавшего госпитализировали с предварительным диагнозом: ушибы», - говорится в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение на этом участке сейчас свободно.