РИАМО - 12 фев. В уборке улиц Москвы от снега задействованы 13,5 тысячи единиц техники и 60 тысяч рабочих, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Городские службы из-за сильного снегопада, который может принести до 35 сантиметров снега, работают круглосуточно и в усиленном режиме. Мы еще ночью приступили к уборке города, в работах задействована роторная и другая техника, средства малой механизации. Снег оперативно вывозится на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации», – отметил Бирюков.

По его словам, в 05:00 коммунальная техника приступила к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

«Следующее подметание запланировано на 10:00, просьба к водителям с пониманием отнестись к работе коммунальной техники и не препятствовать движению колонн», – подчеркнул заместитель мэра.

Он призвал горожан по возможности отменить поездки на личном транспорте, а если они необходимы, то быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.