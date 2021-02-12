РИАМО - 12 фев. В рамках проекта «Музеи-детям» столичные школьники могут посетить бесплатно 103 учреждения культуры, все они возобновили работу с улучшением эпидемиологической ситуации в городе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Благодаря проекту «Музеи ― детям» учащиеся могут посещать бесплатно культурные площадки круглый год, в том числе во время каникул. А у преподавателей есть возможность проводить в музеях и выставочных залах тематические внеклассные занятия, которые позволяют разнообразить и дополнить школьную программу», ― сказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.

Чтобы посетить музей без оплаты, ученику достаточно обратиться в кассу с вывеской «Здесь школьник может получить бесплатный билет». Там необходимо приложить карту москвича или идентификатор сервиса «Москвенок» к считывающему устройству и получить билет. В случаях перевыпуска карты или отказа родителей от ее оформления, ребенок может показать кассиру справку об обучении в школе или колледже.

По карте москвича и идентификаторам сервиса «Москвенок» школьники и учащиеся колледжей могут бесплатно посетить 103 площадки музеев и выставочных залов.

Так, ученикам доступны постоянные и тематические выставки Музея Москвы и его филиалов — Музея археологии Москвы, музея истории «Лефортово» и Центра Гиляровского. Их экспозиции помогут лучше узнать историю столицы, а также культуру и быт москвичей.

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