РИАМО - 12 фев. В Госдуме приняли законопроект, запрещающий водителям и кондукторам высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, которые едут без сопровождения родителей, пишет в пятницу газета «Известия».

Законопроект, который стал следствием участившейся высадки подростков в морозы, приняли во втором чтении.

«Изменения планируется внести в статью 20 федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», – говорится в сообщении.

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский отметил, что документы, которые запрещают высаживать детей, утвердили в 12 регионах России, а именно в Вологодской, Калужской, Нижегородской, Самарской, Саратовской и Тюменской областях, а также в Республике Тыва, Чеченской Республике, Забайкальском крае, Чукотском автономном округе, Новосибирске и Санкт-Петербурге.

Тем не менее, подобные инциденты продолжают происходить. Афонский отметил, что запрет будет действовать на частных и муниципальных перевозчиков, которые осуществляют городское, пригородное и междугородное сообщение.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов сказал, что пока в регионах не закрепят административную ответственность за высадку несовершеннолетних безбилетников, запрет работать не будет. Сумма штрафа должна быть четко фиксированной.

Он добавил, что безбилетные проезды не станут нормой, если довозить детей до конечной остановки и передавать полицейским или родителям, а после составлять в отношении последних протокол. Подобным образом с безбилетниками обходятся в Санкт-Петербурге.

По словам адвоката Юлии Кузнецовой, на первый раз будет достаточно штрафа в 5-15 тысяч рублей, а повторное нарушение наказывать приостановлением деятельности и лишением водительских прав на срок до 30 суток.​

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