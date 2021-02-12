РИАМО - 12 фев. На западе столицы таксист сбил пешехода, водитель автомобиля не смог справиться с управлением, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Дорожно-транспортное происшествие с участием такси произошло на Мичуринском проспекте в районе дома 74.

«На месте работают сотрудники МЧС», – говорится в сообщении.

Движение затруднено на один километр.

В настоящий момент движение в Москве затруднено. Пробки достигают семи баллов. Дорожную ситуацию осложняет снегопад, ветер и гололедица.