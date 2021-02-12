РИАМО - 12 фев. Цены на минтай у рыбаков упали до минимума за последние несколько лет, это случилось из-за введенных Китаем ограничений, сообщает РБК.

«В начале месяца килограмм минтая в опте стоил на Дальнем Востоке 65 рублей против 102 рублей за килограмм в феврале 2020-го. В центральной части России килограмм минтая за год подешевел также почти в полтора раза — с 123 рублей до 85 рублей», — говорится в сообщении.

Однако несмотря на избыток продукции, поставки минтая в центральную часть России практически не идут. Это ведет к дефициту рыбы на внутреннем рынке.

Предполагается, что если ближайшее время Китай снимет ограничения, то оптовая цена на минтай резко возрастет, если нет — сильно упадет. Сейчас игроки рынка заняли выжидательную позицию.