РИАМО - 12 фев. В столичных центрах «Мои документы» около 70 тысяч москвичей прошли медицинские обследования, более 33 тысяч человек сделали это при помощи современных диагностических комплексов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мы уже давно говорим, что самое важное — выявить возможные риски и предупредить болезнь, а не лечить ее последствия. Именно поэтому в столице мы создаем все условия, чтобы горожане могли пройти медицинский чекап в удобном месте и в удобное время. Мы видим, что москвичи активно пользуются нашими сервисами. Уже почти 70 тысяч человек прошли обследование в офисах «Мои документы», - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Во флагманских офисах «Мои документа» Центрального, Южного, Восточного и Юго-Восточного округов посетили могут прибегнуть к услугам роботам-дигностам, которые могут измерить давление, уровень глюкозы и кислорода в крови. Такие услуги пользуются большой популярностью у посетителей центров. Самый востребованный робот находится во флагмане ЦАО в ТРЦ «Афимолл Сити», с августа к нему обратились более двух тысяч москвичей.

Также в медицинских кабинетах «Мое здоровье» во флагманах можно пройти бесплатное обследование по программам «Здоровое сердце», «Здоровые сосуды», «Здоровые легкие» и «Здоровое питание». При себе необходимо иметь только паспорт, а сама процедура занимает не более 15 минут.

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