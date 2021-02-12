РИАМО - 12 фев. В столице выберут членов городского Совета предпринимателей, орган будет действовать при департаменте предпринимательства и инновационного развития, на рассмотрение для участия в голосовании поступило более 500 заявок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«К нам на рассмотрение поступило более 500 заявок. Одним из ключевых критериев при выборе кандидатов стала готовность участвовать в разработке совместных решений для поддержки малого бизнеса Москвы и способах улучшения деловой среды в городе», — сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В обязанности Совета будет входить обеспечение диалога между представителями бизнеса и власти. А также оказание помощи в создании новых мер поддержки бизнеса. В совет войдут представители торговли, промышленности и строительства, индустрии красоты, сферы образования, социального предпринимательства и других сфер. Будет создана 21 рабочая группа.

Среди кандидатов на членство в совете есть известные предприниматели - глава InfoWatch Наталья Касперская, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, а также совладелица и управляющий партнер федеральной сети «Пальчики» и бьюти-пространства Faceology Нина Литвинова.