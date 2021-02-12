РИАМО - 12 фев. Столичные пробки утром в пятницу достигли 7 баллов из 10 возможных, одним из самых проблемных участков является Третье транспортное кольцо, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

Сложная дорожная ситуация складывается также на севере, северо-западе, юго-востоке, северо-востоке, юге и юго-западе МКАД. Заторы наблюдаются и на Садовом кольце столицы.

Вечером ожидается, что заторы на дорогах столицы составят девять баллов.

В настоящее время на дорожную ситуацию влияют не только дорожные работы и ДТП, но и погода. В пятницу москвичей ожидает метель, усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду, а также снегопад, который продлится до 13-14 февраля.