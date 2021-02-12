РИАМО - 12 фев. Сильный снегопад начался в Московском регионе минувшей ночью, в районе южного административного округа Москвы спецтехника работает без перерыва, передают корреспонденты РИАМО.

Так, в районе станции метро «Аннино» уже с 6:00 работают дворники, так как все пешеходные дороги завалены снегом. Люди передвигается медленно, под снегом есть наледь. Водители откапывают машины, большинство с трудом выезжают с дворовых территорий. Въезд в Москву со стороны Варшавского и Симферопольского шоссе затруднены.

В подмосковном Подольске наблюдается похожая ситуация – тротуары засыпало за ночь снегом. Дворники продолжают уборку. Выезд из города затруднен.

В столичной Коммунарке идет мелкий снег. Сильного снегопада не наблюдается. Машины слегка припорошены снегом. Дворники уже очистили от выпавших осадки тротуары.

В Обручевском районе Москвы идет также мелкий снег. Машины припорошены снегом. Тротуары также в снегу.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях объявили в Москве и Подмосковье на 12 февраля. В Московском регионе с ночи пятницы и до 13 февраля ожидается снег, временами сильный, метель.

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