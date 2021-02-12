РИАМО - 12 фев. Компания ЦППК увеличила штат людей, занимающихся уборкой снега, из-за сильного снегопала, уборку в Московском регионе проводят в круглосуточном режиме, сообщили РИАМО в ЦППК.

В компании внимательно следят за изменениями погодных условий и своевременно проводят уборку всех арендованных остановочных пунктов.

«При объявлении сложных погодных условий штат уборщиков на всем полигоне был увеличен до 1738 человек. Они очищают все остановочные пункты, которые находятся у компании в аренде, а это более 2000 платформ», - сказали в пресс-службе.

Уборка станций, расположенных на территории Москвы, в границах МЦД, а также на станциях с высоким пассажиропотоком Московской области осуществляется в круглосуточном режиме. Очищают как сами платформы, так и сходы с них.

Перед прогнозируемым выпадением снега сотрудники компании обработали платформы противогололедным материалом.

Далее остановочные пункты обрабатываются таким образом при каждом выпадении 5-7 сантиметров снега.