РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 фев. Поезда МЦД-2, проходящие через подмосковный Красногорск в сторону Москвы, идут с опозданием, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

В 4:45 на участке Нахабино-Павшино Рижского направления и МЦД-2 по техническим причинам произошла вынужденная остановка пригородного поезда компании-перевозчика. В 5:30 поезд продолжил движение.

«В связи с инцидентом в пути задерживаются электрички МЦД-2 в сторону Москвы. МЖД принимает все меры, чтобы сократить опоздание поездов и ввести их в график», - говорится в сообщении.

Задержку электричек подтверждают и пассажиры.

«От Опалихи до Павшино ехали практически со скоростью пешехода. Около 20 минут заняло», - сообщил «РИАМО в Красногорске» житель округа.