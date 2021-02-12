РИАМО - 12 фев. Один человек погиб в результате пожара, произошедшего утром в пятницу в деревне Юрьевка, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 04:44. Возгорание происходило по адресу: деревня Юрьевка, дом 111.

«Принятыми мерами в 05 часов 58 минут пожар был локализован, а 07 часов 42 минуты – ликвидирован», - говорится в сообщении.

До прибытия пожарных со второго этажа выпрыгнула женщина, ее осмотрели медики. Погибшего обнаружили в доме.