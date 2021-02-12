РИАМО - 12 фев. В столичном районе Бирюлево Восточное появится детская поликлиника на 320 посещений в смену, в учреждении расположатся диагностическая лаборатория, кабинеты УЗИ и ЭКГ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В поликлинике разместятся травматологическое и педиатрическое отделения, лечебно-профилактические помещения, блоки кабинетов функциональной диагностики, реабилитации, врачей-специалистов, а также отделение платных услуг, клинико-диагностическая лаборатория, центральное стерилизационное отделение и зона лучевой диагностики», — сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

На первом этаже разместится вестибюль со стойкой информации, гардеробом и автоматами готового питания. Там же обустроят зоны дежурного врача, приема анализов и выдачи необходимых справок.

На втором этаже посетители смогут пройти обследование у педиатров и врачей-специалистов. Там расположатся кабинеты УЗИ и ЭКГ, блок вакцинопрофилактики, кабинет здорового ребенка, комната для взвешивания и кормления, а также зона комфортного ожидания с игровой. Предусмотрено и отделение оказания платных услуг.

На третьем этаже также будут работать врачи-специалисты. Там организуют зоны функциональной и лучевой диагностики. На четвертом этаже разместят клинико-диагностическую лабораторию и отделение реабилитации с залом для занятий лечебной физкультурой. Пятый этаж отведен для помещений администрации поликлиники и конференц-зала. На всех этажах, где будут вести прием врачи, оборудуют зоны комфортного ожидания.

В новом медучреждении будут работать свыше 870 единиц медтехники, среди которых аппараты УЗИ, в том числе специализированные, предназначенные для исследования сердечно-сосудистой системы, рентгенодиагностические комплексы, электрокардиографы, электроэнцефалографы и другие.

Поликлиника онлайн: как будет работать бесплатная телемедицина в Московском регионе>>