РИАМО - 12 фев. Вечером пробки в столице могут достигнуть 9 баллов из 10 возможных, в настоящее время на движении сказываются снегопад, ДТП и дорожные работы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Сейчас пробки в городе — 5 баллов. Движение в центр затруднено здесь: Ярославское шоссе, Дмитровское шоссе», – говорится в сообщении.

Нормальное движение наблюдается на Ленинградском проспекте, проспекте Маршала Жукова, а также Звенигородском шоссе.

В пятницу в столице ожидается усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду, а также снегопад, который завершится на выходных. За это время может выпасть порядка 25-30 миллиметров осадков.

Также на дорогах возможны гололедица, накаты, налипание снега и снижение видимости.

Водителей попросили соблюдать безопасную дистанцию, скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты и по возможности пользоваться общественным транспортом.