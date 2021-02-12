РИАМО - 12 фев. В 40 столичных больницах появилось 613 современной медицинской техники по контрактам жизненного цикла, часть уже ввели в эксплуатацию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всего завезено 613 единиц высокотехнологичного оборудования, среди которых 595 аппаратов ультразвукового исследования, 400 из них врачи уже используют для обследования пациентов, 17 компьютерных томографов, один аппарат магнитно-резонансной томографии», - говорится в сообщении.

В эксплуатацию на сегодняшний день введено 413 единиц медицинского оборудования. Например, часть аппаратов компьютерной томографии используют для обследований пациентов с коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение в стационарах и временных госпиталях.

Условия контрактов предполагают, что ремонтировать аппаратуру будет поставщик до тех пор, пока не завершится срок гарантии. Такие условия позволяет городскому бюджету экономить бюджетные средства на обслуживании техники. А также это позволяет обеспечить бесперебойную работу медтехники даже при постоянной загрузке.

Обновлением и модернизацией парка медицинской техники по контрактам жизненного цикла с декабря 2019 года занимается департамент здравоохранения Москвы. Такие закупки позволяют заменить отработавшее свой технологический срок оборудование, а также оснастить медицинские организации необходимой техникой.

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