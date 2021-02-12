РИАМО - 12 фев. В 40 столичных больницах появилось 613 современной медицинской техники по контрактам жизненного цикла, часть уже ввели в эксплуатацию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В эксплуатацию на сегодняшний день введено 413 единиц медицинского оборудования. Например, часть аппаратов компьютерной томографии используют для обследований пациентов с коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение в стационарах и временных госпиталях.
Условия контрактов предполагают, что ремонтировать аппаратуру будет поставщик до тех пор, пока не завершится срок гарантии. Такие условия позволяет городскому бюджету экономить бюджетные средства на обслуживании техники. А также это позволяет обеспечить бесперебойную работу медтехники даже при постоянной загрузке.
Обновлением и модернизацией парка медицинской техники по контрактам жизненного цикла с декабря 2019 года занимается департамент здравоохранения Москвы. Такие закупки позволяют заменить отработавшее свой технологический срок оборудование, а также оснастить медицинские организации необходимой техникой.
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