РИАМО - 12 фев. Столкновение пяти автомобилей произошло утром в пятницу на юге Москвы, есть пострадавшие, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Авария произошла на Братеевской улице в районе дома 29А.

«По предварительным данным, есть пострадавшие. Будьте внимательны и аккуратны за рулем - на улице очень скользко и снежно», – говорится в сообщении.

В столице действует экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях. По прогнозам синоптиков, в период с полуночи пятницы и ночью 13 февраля в Москве ожидается снег, временами сильный, метель.

Также возможно усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду. На дорогах могут образоваться снежные заносы, накаты.