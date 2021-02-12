РИАМО - 12 фев. При выборе подарка на День святого Валентина важно учесть интересы любимого человека и прислушаться к его намекам, сообщил РИАМО ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.

«Когда люди внимательны друг к другу, то они всегда могут понять, какой подарок принес бы партнеру радость. То есть, если внимательно слушать, доброжелательно наблюдать за человеком, с которым вы в отношениях, то всегда будут знаки, намеки, которые подскажут, какой подарок принесет радость. Самый лучший вариант – это не спохватиться накануне, а заранее прислушаться к партнеру и подготовиться, найти то, что любимому человеку хотелось бы», - сказал Шабшин.

Он отметил, что важен сам жест внимания, старания человека, поиск подарка. Неудачным подарком для женщины, по мнению специалиста, будет кухонная утварь, сковородки, мультиварки и тому подобное.

«К сожалению, у многих мужчин такой практичный склад ума, что им кажется, что они делают доброе дело, облегчают жизнь близкому человеку. Но лучше подобный бытовой предмет купить в любой другой день и без повода. Все-таки День всех влюбленных – это романтический день», - отметил психолог.

Шабшин подчеркнул, что при выборе подарка люди могут неосознанно начать думать о себе: «Чему я был бы рад, то я и подарю». Однако этот подход неправильный. Нужно помнить, что даже находясь в отношениях, партнеры все равно разные люди.

«Поскольку этот день романтичный, кроме красивого букета цветов, удачным подарком будет ювелирное украшение. Необязательно дорогое, но которое сделает и так прекрасную девушку еще краше», - заключил специалист.