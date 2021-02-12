РИАМО – 12 фев. За все время работы единственный в Подмосковье бэби-бокс в Люберцах спас жизни 52 детей, в 2020 году в нем оставили пять детей, сообщила РИАМО уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Детский омбудсмен Подмосковья поддержала установление требований к бэби-боксам на федеральном уровне.

«Мы ждем, что в этом году доработанный закон о бэби-боксах будет повторно внесен в Государственную думу РФ. Нам важно узаконить наше окно жизни в Люберцах на федеральном уровне. В новой версии законопроекта депутаты предлагают установить требования к оборудованию и эксплуатации боксов на уровне правительства, а не на уровне региона, как это было в предыдущей версии документа. И это правильно», — сказала Мишонова.

Она добавила, что благодаря этому законопроекту дети, которые родились у отчаявшихся женщин в трудной жизненной ситуации, получат дополнительный шанс на жизнь.

Мишонова напомнила, что за первую половину 2020 года за убийство новорожденных были осуждены 15 матерей.

«Но нужно учесть, что это только случаи, в которых удалось найти мать и доказать ее вину. По факту убиенных и оставленных новорожденных больше. За 2019-2020 годы только в открытых источниках мы насчитали около 37 найденных младенцев по России на улице, на свалках, в мусорках, девять из них в Подмосковье. Большинство из них погибли», — подчеркнула региональный детский омбудсмен.

Мишонова обратила внимание, что она не призывает ставить бэби-боксы в каждом муниципалитете и регионе. В этом вопросе нужно исходить из криминогенной обстановки. Бэби-боксы могут быть лишь частью помощи женщинам в кризисной ситуации.

«Если есть хоть малейший шанс, что бэби-бокс спасет маленькую жизнь, я буду выступать за их установку», — заключила уполномоченный по правам ребенка в Московской области.

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