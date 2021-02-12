РИАМО - 12 фев. Строительство образовательного центра с детским садом и школой дополнительного образования завершилось на Амурской улице, площадь здания - 5,5 тысячи квадратных метров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Образовательный центр будет включать в себя детский сад на 175 мест и школу дополнительного образования на 400 учащихся. Его построили за счет внебюджетных источников», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Сейчас в образовательном центре идут работы по внутренней отделке помещений. Специалисты ставят оборудование в классы и благоустраивают прилегающие территории. Площадь здания составляет около 5,5 тысячи квадратных метров.

Детский сад расположится на первом и втором этажах. Остальное место займет школа. Вход в здание расположен на одном уровне с землей, что создает дополнительные удобства для маломобильных граждан.

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