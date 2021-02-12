РИАМО - 12 фев. В День всех влюбленных одиноким людям нужно позаботиться о себе и устроить персональный праздник, сообщил РИАМО ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.

«Очень важно в этот день подумать об одной простой и важной вещи – есть только один человек, с которым вам гарантировано предстоит прожить всю жизнь, от рождения до смерти – это вы сами. И есть смысл в этот день быть самым близким человеком самому себе. Заранее можно продумать, как приятно и полезно для себя самого провести этот день. Чтобы его не отмучивать, а порадоваться по-своему», - сказал Шабшин.

По его словам, если у вас в данный момент нет пары, то это не катастрофа.

«Важно понимать, что я сам могу о себе позаботиться – это очень хорошая и взрослая позиция. Я могу организовать себе приятный день, праздник, и это хорошо», - подчеркнул психолог.

День святого Валентина (День всех влюбленных) — праздник, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.

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