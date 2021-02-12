РИАМО - 12 фев. В День всех влюбленных одиноким людям нужно позаботиться о себе и устроить персональный праздник, сообщил РИАМО ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.
По его словам, если у вас в данный момент нет пары, то это не катастрофа.
«Важно понимать, что я сам могу о себе позаботиться – это очень хорошая и взрослая позиция. Я могу организовать себе приятный день, праздник, и это хорошо», - подчеркнул психолог.
День святого Валентина (День всех влюбленных) — праздник, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии