РИАМО - 12 фев. В пятницу в Москве и Московской области пройдет сильный снегопад, выпадет порядка 28 миллиметров осадков, температура воздуха опустится до минус 15 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение суток ожидается сильный снег, метель. <...> К субботе выпадет порядка 28 миллиметров осадков», - написал Тишковец на своей странице в Instagram.

Температура воздуха в Москве составит минус 11 - минус 14 градусов, а в Подмосковье - минус 10 - минус 15 градусов.

Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

Снегопад продлится до 13-14 февраля. За это время выпадет примерно 25-30 миллиметров осадков. Автомобилистам посоветовали пересесть на общественный транспорт по возможности и планировать поездки заранее.

Когда ждать ослабления морозов в Московском регионе>>