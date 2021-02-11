РИАМО - 11 фев. С начала 2021 года инспекторы обработали 1111 запросов жителей Московской области в соцсетях, связанных с некачественным содержанием многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы Государственной жилищной инспекции региона.

С жалобами на отсутствие уборки было 322 комментария, а с просьбами провести ремонт — 176 комментариев. Причем большое количество комментариев указывает на то, что даже если уборка была проведена в срок, то снег с обуви моментально пачкал подъезд. Из-за этого возникали повторные обращения.

«Резко возросшее количество комментариев жителей по вопросу отсутствия ремонта связано с тем, что на данный момент органами местного самоуправления утверждаются списки подъездов региона с износом более 50%, нуждающихся в немедленном ремонте. Выбор осуществляется с учетом перечня подъездов, предоставленного Госжилинспекцией на основании проведенного ранее тщательного мониторинга», - говорится в сообщении.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина добавила, что чек-лист для детальной инвентаризации включал в себя 14 вопросов по главным техническим характеристикам. Среди них: нарушение покраски стен и потолков, механическое повреждение электропроводки в местах общего пользования на этажах, неисправность конструкций дверей, полов, ступеней и лестниц, а также оконных рам, целостности остекления и другие. В осмотрах участвовали 183 инспектора, 136 председателей домов.

После формирования списков региональная Госжилинспекция проведет информирование жителей Подмосковья. А пока проблемы ЖКХ решаются в штатном порядке - задачи с ограниченным временем на выполнение в течение 24 часов направляются в управляющие компании домов и отслеживаются инспекторами.

Для этого о проблеме, связанной с содержанием мест общего пользования в доме, нужно сообщить в Единую диспетчерскую службу.