РИАМО - 11 фев. За 2020 год судебные приставы Московской области взыскали 38 миллиардов рублей, деньги перечислили в консолидированный бюджет, говорится в сообщении пресс-службы ведомства Главного управления Федеральной службы судебных приставов.

В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области прошло заседание коллегии, посвященное подведению итогов работы по основным направлениям деятельности за 2020 год и определению планов и задач на 2021 год.

«Сумма, перечисленная в консолидированный бюджет, увеличилась почти на 833 миллиона и составила 16,2 миллиардов рублей, из которых 3,2 миллиарда рублей перечислено в бюджет Московской области», - говорится в сообщении.

В прошлом году также более 326 тысячам должников ограничили права на выезд за пределы России, еще 6615 – права на управление транспортным средством. На 812 должников завели уголовные дела.

Главный судебный пристав Московской области Николай Коновалов отметил тенденцию к увеличению числа поступающих исполнительных документов. В 2020 году на исполнении в управлении находилось 7,7 миллиона производств. Нагрузка возросла до 8,7 тысячи исполнительных производств на одного пристава.