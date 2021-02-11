РИАМО - 11 фев. Сборную команду Московской области начали собирать для участия в Двадцатых молодежных Дельфийских играх России, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

Игры пройдут с 21 по 26 мая 2021 года в Пермском крае. Сейчас заявки принимают на участие в региональном отборочном этапе. Для этого нужно направить заявки в адрес Научно-методического центра (mk_nmc@mosreg.ru) до 15 февраля.

«В 2020 году Московскую область на Дельфийских играх представили 62 участника. Учащиеся детских школ искусств и колледжей завоевали 14 медалей», - говорится в сообщении.

В итоге сборная региона заняла третье место среди субъектов страны.